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Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

AA, Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü.

Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Ramazan Bor'un oturduğu toprak evin damında çökme yaşandı.

Olay esnasında evin farklı bölümünde bulunan 4 kişilik aile, geceyi komşularında geçirdi.

Bor, yaptığı açıklamada, toprak evde yaşadıklarını ve yağış nedeniyle evin damının bir bölümünün gece saatlerinde çöktüğünü söyledi.

Suyun evin içine girmesiyle durumu fark ettiklerini belirten Bor, "Tüm eşyamız sular altında kaldı. Hemen dama çıktım. Damımız hala su altındaydı. Sağ olsun komşular da yardıma gelince damdaki suyu tahliye ettik. Bulunduğum ev kiralık. Üç aydır da kiramı ödememişim. Kendim de işsizim. Biri engelli iki çocuğum var. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Eşi Saliha Bor da damdaki çökme nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

Hakkari'de sağanak nedeniyle bir evin damı kısmen çöktü

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Hakkari, Bağlar, Bor, Güncel, Haberler

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