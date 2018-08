Hakkari'de Rütbe Terfi Töreni

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen rütbe terfi törenine katıldı.

Yüksek Askeri Şura'da alınan kararla Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Rafet Kılıç, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Yasin Kalın ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nuri Öztürk, tuğgeneralliğe terfi ederken; bazı subay, astsubay ve uzman çavuşlar da bir üst rütbeye terfi etti. Burada bir konuşma yapan Vali Toprak, meslek hayatındaki müstesna anlardan birini yaşadığını belirterek, "Bildiğiniz gibi geçen hafta da ilimiz genelinde Sancak Devir-Teslim törenlerine tümen komutanımızla katıldık. Şemdinli'den başlayıp Dağ Komando Tugayı akabinde de Çukurca Tugay Komutanlığı'nda bu onurlu şaşalı ve insanı duygulandıran törenlere katılma imkanı bulduk. Kökleri 2 bin yıldan fazlaya dayanan ve her bir ferdini gördüğümüz de, geçiş törenlerine şahit olduğumuzda gözlerimizi yaşartan bu göz bebeği kurumumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her törenine katılmak, beni kaymakamlığımın ilk günlerinden beri büyük bir heyecana sevk eder. Tabiri caizse gözyaşlarımı tutmak için savaş sarf ederim. Geçen hafta da gerçekten birbirinden duygulu, birbirinden heyecanlı çakı gibi askerlerimizin, komutanlarımızın devir teslim törenlerine şahitlik ettik. Burada iki yıllık görev sürelerinde gece gündüz demeden, soğuk sıcak demeden ve zorluklar karşısında söylenmeden verilen görevleri yapmak için canla başla çalışan 3 tane kahraman generalimizi yolcu ettik. Onların yerine de, kendilerinden önce burada görev icra eden komutanlardan devraldıkları bu kutsal vazifeyi aynı heyecan cesaret ve kararlılıkla yürütecek yeni komutanlarımız ilimize gelmiş bulunuyorlar. Bu coğrafyada bu görevleri icra etmek, bu terfilere layık olmak başlı başına bir ayrıcalıktır. Her noktası birbirinden fazla zorluk içeren, birbirinden fazla fedakarlık gerektiren bir bölgede görev icra ediyoruz. Bu görevlerin de en zor kısmını icra eden, siz kahraman subay, astsubay, uzman çavuş, Mehmetçiklerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimizsiniz. Bu bölgelerde alınan bu terfiler, icra edilen görevler inanıyorum ki öncelikle kendiniz için büyük bir gurur vesilesidir. Hayatınız boyunca anlatacağınız kahramanlıklar sergiliyorsunuz. Hakkari için de böyle ülkemizin dört köşesindeki 80 milyon için de böyledir" dedi.

Eli kanlı bir örgüte karşı mücadele verdiklerini vurgulayan Vali Toprak, "Normal şartlarda bir insanın bir gün bile yaşayamayacağı noktalarda, üs bölgelerinde hayatlarınızı da riske atma pahasına görev yapıyorsunuz. Karşımızda eli kanlı bir örgüt olmak şartıyla görevlerinizi icra ediyorsunuz ve bunun sonunda da disiplininizden bir gram ödün vermiyorsunuz. Ben bütün kalbimle önce bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sonra da Hakkari ilinde devleti temsil etme onurunu yaşayan bir devlet memuru olarak sizlere teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Sadece güvenlik manasında değil bu noktalara yol götürme, su götürme, elektrik götürme, yiyecek malzemesi ulaştırma yani hepsi birbirinden kıymetli hizmetler icra edilmektedir. Tümen Komutanımızın önderliğinde tugay komutanlarımızın komutasında siz çok kıymetli subay, astsubay, uzmanlarımız ve Mehmetçiklerimize her alanda yürütmüş olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı hem devletim adına hem de kendi adıma sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin sadece asker kelimesi ile tanımlanabilecek bir grup olmadığına değinen Vali Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Mehmetçik dediğimiz zaman sadece ben değil benimle beraber inanıyorum ki Türk milleti de sadece bir asker anlamamaktadır. Şefkat, merhamet, yardımseverlik yerine göre bir baba, yerine göre bir ağabey, yerine göre de bir evlattır. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da görevi icra eden siz çok değerli Mehmetçiklerimiz, yerine göre bir yaşlı teyzeyi sırtınızda doktora götürüyorsunuz. Yerine göre de orada annesini, babasını kaybetmiş bir yavruya bebek uzatarak şefkatinizi gösteriyorsunuz. Onun için bu üzerinize giymiş olduğunuz üniformanın anlamı bence çok büyüktür. Dünya üzerinde asker olsun, polis olsun bu kadar onurlu, bu kadar şerefli, bu kadar cesur bir teşkilata rastlamadım. Onun için inşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da bu güzelliklerimizle ülkemizi düşmandan, terörden, her türlü şerden, beladan korumaya devam edeceğiz. Ben bu anlamda yeni alınan rütbelerin bütün arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, aileleriyle beraber bu görevlerin hem zorluklarını hem de keyfini, gururunu yaşamalarını yüce Allah'tan temenni ediyorum."

Rütbe terfi töreni verilen kokteyl ile sona erdi. - HAKKARİ