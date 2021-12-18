Hakkari'de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde toplam 190 adet av tüfeği ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde toplam 190 adet av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 18 Aralık 2021 günü ilimiz Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 12 çuval içerisinde toplamda 160 adet ruhsatsız av tüfeği, 158 adet av tüfeği namlu uzatıcısı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Ayrıca 18 Aralık 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde 1 şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız av tüfeği bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan arama sonucunda 30 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Hakkari'de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

Hakkari'de çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title