Hakkari'de "Robotik Kitap Kafe" açıldı
Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesince, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında kurulan "Robotik Kitap Kafe" hizmete açıldı.
Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesince, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında kurulan "Robotik Kitap Kafe" hizmete açıldı.
Bulvar Caddesi'nde bir binanın zemin katındaki kafenin açılışında konuşan Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Vahit Çiftçi, kafenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gençlerin kitap okuyup farklı alanlarda zaman geçirebileceği kafenin açılışına AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Saadet Partisi İl Başkanı Rahmi Çiftçi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş