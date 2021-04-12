Hakkari'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Hakkari'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

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Hakkari'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de faaliyet gösteren fırıncı esnafının Ramazan ayında üreteceği pide ile diğer unlu mamullerin fiyatları belirlendi.

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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de faaliyet gösteren fırıncı esnafının Ramazan ayında üreteceği pide ile diğer unlu mamullerin fiyatları belirlendi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Yüksekova ve Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından alınan kararda, fırıncı esnafının Ramazan ayında üreteceği pide ve diğer unlu mamullerin fiyatları belirlendi. Ramazan pidesi (Susamlı) 350 gram 3 TL, Ramazan pidesi (Yumurtalı Susamlı) 350 gram 3 lira 50 kuruş, çevizli çörek 180 gram 3 TL, un helvalı çörek 180 gram 2 lira 50 kuruş, sade çörek 160 gram 1 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve zabıta ekipleri ise fırınların hijyenik yönden denetleyerek, yeni fiyat tarifesini fırıncı esnafa bildirdiler. - HAKKARİ

Hakkari'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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