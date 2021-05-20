Hakkari'de polisin takibiyle yakalanan araçta 52,5 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kovalamaca sonucu polislerce durdurulan araçta 52,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kovalamaca sonucu polislerce durdurulan araçta 52,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Yeni Mahalle'deki 1502 numaralı sokakta kovalamaca sonucu durdurdukları araçta yaptıkları aramada 52 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı