Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Güncel

Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.

09.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:34
Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu eğitim semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli Dr. Gamze Derelioğlu, polislere söz konusu salgın, belirtileri, bulaşma yolları ve bu hastalıktan korunmanın yolları ile ilgili bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce de polis, halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar da devam ediyor.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğince gönderilen akülü tekerlekli sandalye, 6 Mart'ta TDP ekiplerince bedensel engelli Şükrü Erol'a teslim edildi.

Erol ailesi, desteklerinden dolayı derneğe ve polislere teşekkür etti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Canan Karatay'ın açıklamaları bir sektöre bayram ettirdi! Satış patlaması yaşanıyor
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti Haber
Bergüzar ikinci kez anne oldu! Bebeklerinin ismi dikkat çekti
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor Haber
Adanalı girişimci son işinde voleyi vurdu! Ayda 30 bin TL kazanıyor
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı Haber
İdlib'de gazi olan asker, 34 şehit verdiğimiz saldırı anını anlattı
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Muhterem Nur Berkay Şahin Demet Akalın
Spor Podolski Gökhan Gönül Sergen Yalçın Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Ali Babacan
Şu an buradasınız: Hakkari'de polise koronavirüs eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 11:51:35. #1.15#