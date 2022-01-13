Hakkari'de polis ve AFAD ekipleri öğrencilerle boyama ve okuma yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet ile Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere arama kurtarma ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, polis ve AFAD ekipleri, Geçimli Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, okuma etkinliği düzenleyip arama kurtarmayı anlattı.

Trafik ekipleri de "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Berçalan Anaokulu ziyaret ederek, trafik kurallarına ilişkin öğrencilerle okuma ve boyama yaptı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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