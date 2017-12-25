Hakkari'de Polis Olmak İsteyen Kız Öğrenciye Üniforma Giydirildi

HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere polislik mesleğini anlattı. Polis almak isteyen bir kız öğrenciye de üniforma giydirildi.



Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Fatma Aile Lisesini ziyaret ederek, 'Kariyer ve Meslek Tanıtımı Günleri' kapsamında öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, hediyeler verdi. Bir polis memuru da polis olmak isteyen bir kız öğrenciye de üniformasını giydirdi. Öğrenciler büyük mutululuk yaşarken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere satranç takımı ve çeşitli hediyeler dağıttı.



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