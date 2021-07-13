Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu
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Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu

Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari'de polis memurunun silahla vurduğu Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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