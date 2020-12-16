Hakkari'de "polis" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisiklet, scooter gibi hediyeler verildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, "Al Bayrağın Gölgesi-4" projesi kapsamında, kentteki çocukların polise ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya koyması amacıyla "Polis için bir yazı bir çizi" resim ve şiir yarışması düzenlendi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, "Al Bayrağın Gölgesi-4" projesi kapsamında, kentteki çocukların polise ilişkin duygu ve düşüncelerini ortaya koyması amacıyla "Polis için bir yazı bir çizi" resim ve şiir yarışması düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, öğrencilerin becerilerini, polis sevgisi ve onlara ilişkin duygularını anlatmaları amacıyla il genelinde düzenlenen yarışmaya yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Yarışmada dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Emniyet Müdürü Atanur Aydın, çocuklar ve gençleri sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklere yönlendirmenin önemine değindi.

Öğrencilerin yarışmaya ilgi gösterdiğini ve güzel çalışmalar ortaya koyduklarını dile getiren Aydın, öğrenci, öğretmen ve aileleri tebrik etti.

Dereceye giren öğrencilere bisiklet, scooter ve çeşitli hediyeler verilen törene, Emniyet Müdür yardımcılar Murat Soysay, Mehmet Zeki Duran ve İl Mili Eğitim Şube Müdürü Erol Hanlıgil, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı