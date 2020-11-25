Hakkari'de polis kent merkezinde broşür dağıtarak KADES'i anlattı
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Hakkari'de polis kent merkezinde broşür dağıtarak KADES'i anlattı

25.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:59
Hakkari'de polis kent merkezinde broşür dağıtarak KADES'i anlattı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında görüştükleri vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında görüştükleri vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

Toplum Destekli Polislik ile Asayiş Şubesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kent merkezinde cadde ve sokakları da dolaşan ekipler hem kadınlara hem de erkeklere KADES uygulaması ve kullanımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttı.

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Belediye binası önünde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü görevlileriyle stant açan polisler, vatandaşlara maske dağıttı, KADES uygulamasını anlattı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kentte farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadınların bu mücadelede yalnız olmadığını vurgulayan Akbıyık, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, vatandaşlarımızla, kadınlarımıza, çocuklarımıza karşı yapılan her türlü şiddeti önlemeye yönelik faaliyet yapıyoruz." dedi.

Stantta görevli kadın polis memuru, KADES uygulamasının önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Uygulama telefona indirildikten sonra kimlik numarasıyla giriş yapılıyor. Bu aşamada telefona kod gönderiliyor. Uygulama açıldığında, karşılaştığınız herhangi bir sıkıntıda, bir şiddete maruz kaldığınızı hissettiğiniz anda 'yardım istiyorum' butonuna basmanız yeterli. En yakın birimimiz gelip müdahalede bulunuyor ve gerekli işlemleri yapıyor. Kadınlarımız bu uygulamayı aktif şekilde kullanabilirler. Birimimize gelip rahatlıkla destek alabilirler. Zaten bu işle uğraşan ekiplerimiz kadın polislerden oluşuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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