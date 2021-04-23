Hakkari'de polis ekipleri süsledikleri araçlarla oluşturdukları konvoyla 23 Nisan'ı kutladı

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi.

İl ve İlçe Emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, bazı ekip otolarıyla zırhlı araçları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi.

Konvoy oluşturup 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları dolaşan polis ekipleri, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Araçlardan çalınan şarkıları duyan çocuklar, balkon ve pencerelere çıkarak ekipleri alkışladı.

Polis ekiplerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü araçları ve zabıta ekipleri de eşlik etti.

Yüksekova Şemsettin Anadolu Lisesi önündeki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, görsel sanatlar öğretmeni Dilruba Çeber'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven