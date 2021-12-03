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Hakkari'de polis ekipleri engellilerle bir araya geldi

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel
Hakkari'de polis ekipleri engellilerle bir araya geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle bir araya geldi.

Hamit Kesici İlk ve Ortaokuluna düzenlenen etkinlikle polis ekipleri, engellilerle pasta kesti, oyun oynadı.

Polis ekipleri, daha sonra Yeşildere Mahallesi'nde engelli Emir Kına'yı ziyaret etti, Türk Bayraklı forma hediye etti.

Toplum Destekli Büro Amiri Selman Beğde, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel gereksinimli öğrencilerle beraber çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencileri okullarında ziyaret ettiklerini belirten Beğde, "Kardeşlerimizin evine gittik, bizi ağırladılar, çay ikramında bulundular. Onlara hediyelerimizi takdim ettik. Onların yanında olduğumuzu hissettirip onların kalplerine dokunduk. Onların hizmetinde olduğumuzu, her zamanda yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum." dedi.

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AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri

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