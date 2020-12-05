Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

05.12.2020 21:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:32
Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo-Kasran" operasyonunda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo-Kasran" operasyonunda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Kasran Vadisi bölgesinde 210 personelden oluşan 15 timle operasyon düzenlendi.

Tespit edilen sığınakta, operasyon birlikleri ve araçlarına eylem amacıyla gizlenmiş 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 482 fişek, 27 M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 biksi fişeği, büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, güç kaynağı, telsiz kod tabloları, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan pil blokları ile kabloları, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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