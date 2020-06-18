Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi HAKKARİ'nin Derecik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, sahte kimlik kartları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, sahte kimlik kartları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen sığınakta, EYP(el yapımı patlayıcı) ile güçlendirilmiş 203'lük top mühimmatı, EYP ile güçlendirilmiş 120'lik top mühimmatı, 1 G-3 piyade tüfeği, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 5 antitank roketatar mühimmatı, 1 ateşleyici, 5 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 686 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 100 adet 12.7 çapında mermi, 1235 adet G-3 piyade tüfeği mermisi, 2 elektrikli fünye, 2 adet 8'li pil bloğu, 1 el telsizi, 25 metre EYP yapımında kullanılan elektrikli kablosu, 1 paratoner, 160 sahte kimlik kartı, 8 örgütsel doküman ve 2 not defteri ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: DHA