Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ merkez ile Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcılar (EYP), el bombaları ve av tüfekleri ele geçirildi.

HAKKARİ merkez ile Yüksekova ilçesinde, jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcılar (EYP), el bombaları ve av tüfekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla, 7 Mayıs günü, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 'Kavaklı-3 Operasyonu' başlatıldı. Ekiplerin, merkeze bağlı Taşbaşı ve Çimenli köyü ile Yüksekova'nın Akpınar köyü kırsalında yaptıkları arazi taramalarında, bir mağarada 7 el yapımı patlayıcı (EYP), 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve 57 av tüfeği ele geçirdi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: DHA