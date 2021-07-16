Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Urşe Yaylası mevkiinde terör örgütü PKK üyelerine ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduğu yönünde bilgi aldı. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada, terör örgütü PKK'ya ait, 3 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, RPG-7 anti personel mühimmatı, 7 adet RPG-7 sevk fişeği, 3 kilo çuval içerisinde gübre, yasaklı kitap, 57 boş Biksi mayonu, Biksi mermisi, 4 boş Kalaşnikof şarjörü, 2 hilti ile 2 hilti ucu ele geçirdi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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