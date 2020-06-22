Hakkari'de PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcı (EYP) ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi Gürkavak Köyü Hanamir Yaylası'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen sığınakta, 10 kilo ağırlığında 5 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 32 pil, 1 antitank roketatar mühimmatı, 9 ateşleyici, 4 roket atar sevk fişeği, 15 metre infilaklı fitil, 1 basma düzenekli ateşleme anahtarı, 4 elektrikli fünye ve 50 metre el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan elektrikli kablo ele geçirildi. Patlayıcılar imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Kaynak: DHA