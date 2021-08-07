Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesinin kırsal alanında, terör örgütü PKK mensuplarına Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-8 operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında tespit edilen 3 sığınakta, teröristlere ait 200 kilogram amonyum nitrat, RPG-7 roketatar silahı, bixi makineli tüfek namlu ve mekanizması, 140 adet docka silahı mühimmatı, 609 adet bixi silahı mühimmatı, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 top elektrik kablosu, 1 hücum yeleği, 324 adet uçaksavar silahı mühimmatı, 4 adet siyah renk küçük el telsizi, bin 245 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet boş kanas tüfeği şarjörü, 6 adet jeneratör, 2 güneş paneli, 24 hilti, 12 güç kaynağı, 3 sinyal güçlendirici, 3 adet kapalı kutu içerisinde patlatma devresi, 20 fünye, 1 siren, 19 çift mekap ayakkabı, 71 adet koli bandı, 1 adet spiral kesme makinası, 2 akü,10 örgütsel kitap,1 adet içi boş siyah çanta, 1 düdük, 12 büyük pil, 1 adet lehim kalemi, 8 hilti demiri, 3 hilti kemeri, el arabası, kazma, balyoz demiri, keski, orak, 3 battaniye, 1 top bahçe teli, 3 top bez, 4 çaydanlık, 4 tepsi, 1 mangal ızgarası, 1 semaver, 3 kazan, 7 jelikan bidon, 3 adet 2 metre uzunluğunda çadır demiri, 11 paket jilet, 2 elektrik bandı ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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