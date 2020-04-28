Hakkari'de, PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı bulundu Hakkari'de, PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı bulunduHAKKARİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsal alanda yaptığı arazi aramalarında, terör örgütü PKK'nın 50 kilo amonyum nitratla hazırladığı TNT, C4 ve fitille güçlendirdiği el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'de, PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı bulundu

HAKKARİ Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsal alanda yaptığı arazi aramalarında, terör örgütü PKK'nın 50 kilo amonyum nitratla hazırladığı TNT, C4 ve fitille güçlendirdiği el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkeze bağlı Oğul köyü kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, 50 kilo amonyum nitratla hazırlanmış TNT, C4 ve fitille güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 12'li pil bloku ve uzaktan komuta alıcısı ele geçirildi. Tespit edilen el yapımı patlayıcı, imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA