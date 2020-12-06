Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
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Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

06.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:04
Hakkari'de, PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kasran kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Kasran kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede 'Yıldırım-2 Cİlo/Kasran' adıyla düzenledikleri operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 482 adet kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 27  M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 adet bixi fişeği, 1 büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, 1 güç kaynağı, telsiz kod tabloları, EYP (El Yapımı Patlayıcı) düzeneğinde kullanılmak üzere pil blokları ve kabloları ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede, operasyonlar sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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PKK operasyonunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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