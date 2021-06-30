Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mağara ve sığınaklarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Bölük köyü kırsalında bulunan mağara ve sığınaklarda dün yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği ve bu silaha ait 7,62 milimetrelik 11 fişek ve şarjör bulundu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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