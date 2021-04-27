Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü kırsalına 25 Nisan'da operasyon düzenlendi.

"Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Gürkavak-1" adı verilen operasyonda, kayalıkların arasına gizlenmiş bidon içinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, mavzer tüfeği, bu silaha ait 44 fişek ve av tüfeği bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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