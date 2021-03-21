Son Dakika | Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Akçadam mezrasında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 16 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet boş 12 kilogramlık büyük tüp, 1 adet boş küçük piknik tüpü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı