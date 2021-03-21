Son Dakika | Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

21.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:56
Son Dakika | Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Akçadam mezrasında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 16 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet boş 12 kilogramlık büyük tüp, 1 adet boş küçük piknik tüpü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Son Dakika | Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Bülent Uygun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:01:16. #1.14#
title