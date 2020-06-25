Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl merkezine bağlı Kavaklı köyü kırsalına 23 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınakta iki kalaşnikof, 100 fişek ve şarjör buldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

Kaynak: AA