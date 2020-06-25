Hakkari'de, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
HAKKARİ'nin Kavaklı köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
25.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:54
HAKKARİ'nin Kavaklı köyü kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına, PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bu silahlara ait 100 mermi ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA