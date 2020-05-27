Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda uzun namlulu silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
27.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:03

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda uzun namlulu silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 23 Mayıs'ta il merkezine bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınağın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen 2 sığınak içerisinde yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

RPG-7 roketatar,

5 roketatar mühimmatı,

3 el bombası,

2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü,

283 doçka mühimmatı,

178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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