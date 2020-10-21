Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

21.10.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:39
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda dün Derecik ilçesi Ortaklar köyü Örencik mezrasında mağara tespit edildi.

Yapılan aramada elektrikli fünye ve el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş 155 milimetrelik top mühimmatı, el yapımı patlayıcı için hazırlanan oksijen tüpü, 8'li 3 pil bloku, patlayıcı yapımında kullanılan 50 metre elektrik kablosu, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 7,62 milimetre çapında 523 fişek, G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör ve 7,62 milimetre çapında 30 fişek, 7,62 milimetre çapında 50 biksi fişeği, 5'er litrelik bidonlarda 8 kilogram toz TNT, 5 kilogram amonyum nitrat, 2 aydınlatma mayını, savunma tipi el bombası, yelek, uyku tulumu ve tütünlük ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Engin Yıldırım Abdülhamit Gül
Magazin Doğuş Sevim Emre Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Eddie Newton Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rus Grip Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 18:42:23. #1.15#
title