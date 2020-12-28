Son Dakika | Hakkari'de cephanelik ele geçirildi

Hakkari'nin Kavaklı köyü kırsalında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26-27 Aralık tarihlerinde merkez Kavaklı köyü Katomarinos bölgesinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda 1 adet uzak menzilli telsiz, 2 adet el bombası, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 99 adet AK-47 Kaleşnikof fişeği, 7 bin 207 adet 5.56 mm piyade tüfeği fişeği, 77 adet uçaksavar fişeği, 1 adet benzinli 2 kw jeneratör, 2 adet güneş paneli ve kabloları, 1 adet el feneri, 4 adet portatif şarjlı ışıldak, 2 adet hücum yeleği, 2 adet şemsiye, 6 adet büyük tüp, 6 adet piknik tüpü, 1 adet mutfak ocağı, 8 adet büyük pil bloğu, 2 adet sırt çantası, 1 adet hücum yeleği, 48 adet büyük boy pil, 30 metre kablo, 6 adet şarjör kütüklüğü, çok sayıda eski kullanılmış leşker kıyafeti, üç çuval içerisinde 50 kilogram un, iki çuval içerisinde 50 kilogram şeker, bir çuval içerisinde 50 kilogram fasulye, bir çuval içerisinde 50 kilogram nohut, bir çuval içerisinde 50 kilogram bulgur, 5 adet kutu içerisinde 10 kilogram bal ve 2 adet teneke içeresinde 18 kilogram zeytin ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı