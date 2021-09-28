Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Çanaklı köyü bölgesine dün operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ekipler tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi. Aramalarda, RPG-7 roketatar silahı, buna ait 7 mühimmat ve 23 sevk fişeği, 14 savunma tipi el bombası, 13 el bombası fünyesi, 15 litrelik jelikan bidon ile 5 kilogramlık plastik bidon ele geçirildi.

Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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