Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 24 Haziran'da Çukurca ilçesi Narlı köyü kırsalında düzenlenen operasyonda 102 hava savunma, 128 uçaksavar, 7 havan, 74 doçka ile 144 biksi mühimmatı, 320 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ile 2 el bombası ele geçirildi.

Kaynak: AA