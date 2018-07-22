Hakkari'de PKK'lı 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2'si kadın 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, dün saat 15.30 sıralarında il merkezine bağlı Kavaklı köyü Yoncalı bölgesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 uçaklarıyla hava harekatı düzenlendiği, hava harekatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgede icra edilen operasyon neticesinde 2'si kadın olmak üzere toplam 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesinin de ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.