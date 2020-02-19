Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi
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Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda; AT-40 füzesi, roketatar mühimmatı ve el bombası ele geçirildi.

19.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:05
Hakkari'de, PKK füzesi ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda; AT-40 füzesi, roketatar mühimmatı ve el bombası ele geçirildi.

Derecik'e bağlı Ortaklar köyü Ormancık mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; AT-40 füzesi, 6 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve el telsizi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA
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