Hakkari'de PKK'lıların Kullandığı Mağaradan Cephanelik Çıktı!
Hakkari'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın sığınak olarak kullandığı bir mağarada uçaksavar namluları, el bombaları da dahil çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağarada adeta cephanelik ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
Valilikten yapılan açıklama şöyle:
14 Eylül 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyünün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe'de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağara tespit edilmiştir.
MAĞARADAN CEPHANELİK FIŞKIRDI
Mağarada 7 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği, 18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (Doçka) namlusu, 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı-delici, 1 adet su tankı, 3 adet akü, 500 litre benzin, 150 litre mazot, 9 adet 12 kilogramlık tüp, 2 adet 2 kilogramlık tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 adet ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.