Hakkari'de peynir bidonlarının içinde 5 kilogram eroin ele geçirildi
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Hakkari'de peynir bidonlarının içinde 5 kilogram eroin ele geçirildi

18.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:30
Hakkari'de peynir bidonlarının içinde 5 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde araziye atılan bidonların içindeki peynirlerin arasına gizlenmiş 5 kilogram eroin bulundu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde araziye atılan bidonların içindeki peynirlerin arasına gizlenmiş 5 kilogram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda dün Derecik ilçesi Hacıbey köyü Aydınlık Mahallesi kırsalında yapılan operasyonda, araziye atılmış iki bidonun içindeki peynirlerin arasına gizlenmiş 83 paket halinde toplam 5 kilogram eroin ele geçirildi.

Yüksekova ilçesi Güldalı köyü kırsalında yapılan operasyonda da kayaların arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 5 bin 20 paket sigara bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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