Hakkari'de patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı ele geçirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere ait 6 el yapımı patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı, kablo ve fünye ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere ait 6 el yapımı patlayıcıyla güçlendirilmiş top mühimmatı, kablo ve fünye ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Önceki gün ilçeye bağlı Tütünlü köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş top mühimmatı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve uyku tulumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA