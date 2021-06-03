Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Taşbaşı köyü kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, PKK'lı teröristlerce daha önce kullanıldığı değerlendirilen sığınak tespit etti.

Yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 13 toll sarya patlayıcı madde anahtar sistemi, 14 zaman ayarlı saat, 2 elektrikli fünye, el yapımı mayın, 22 kalem pil, 28 orta boy pil, 23 koli bandı, şemsiye, 5 muhtelif inşaat malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
MSB: Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ timine İran topraklarından roket atılmış, verilen karşılık neticesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz...
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Hasan Polatkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hakkari'de patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 15:39:57. #1.13#

title