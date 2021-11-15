Hakkari'de park ve seyir tepenin bulunduğu sosyal tesis hizmete açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yapımı tamamlanan "Sere Solan Parkı Rekreasyon Alanı" törenle açıldı.

İl Özel İdaresince hazırlanan proje kapsamında kentin girişindeki bölgede yapılan park ve seyir tepenin açılışında konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentin en güzel yatırım ve hizmetleri aldığını söyledi.

Tesisin de söz konusu yatırımlardan biri olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Depin'den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklarla, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak için. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğalgaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat sokağımız ve Gola Züryan parkımız da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkarimize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor."

Konuşmanın ardından katılımcılar, açılışı yapılan tesisi gezdi.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, İl Özel İdaresi personeli ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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