Hakkari'de Paintball Heyecanı

Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayak Müsabakası, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 26-28 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği Irak sınırındaki ilçenin sosyal, sanatsal, ekonomik ve sportif alanda gelişmesi ve tanıtımına katkı sağlanması için önemli proje ve çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda kentte 26-28 Nisan'da yapılması planlanan Türkiye Paintball Şampiyonası için hazırlıklar devam ediyor.

Organizasyondaki müsabakaların oynanacağı sahanın oluşturulması için Narlı köyü mevkisinde bulunan, Zap Suyu kenarındaki mesire alanının yakınında çalışma başlatıldı.

Kaymakam Temel Ayca ve Belediye Başkanı Ensar Dündar, çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Ayca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25-28 Nisan'da düzenlenecek 2. Çukurca Foto Safari etkinliği için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirten Ayca, "Bu sene geçen senekinden farklı olarak, organizasyona doğa sporlarını da ekledik. Bu kapsamda farklı etkinlikler yapacağız. Bunlarda bir tanesi de paintball olacak. Tabii bu sporu sadece bir defalık olarak düşünmüyoruz." dedi.

Şampiyonadaki müsabakalar için profesyonel paintball sahası inşa ettiklerini aktaran Ayca, şöyle konuştu:

"Federasyondan sporcular gelip bir müsabaka düzenleyecek. Türkiye'den ve yurt dışından sporcular gelip Çukurca'da olacaklar. Müsabakaları burada gerçekleştireceğiz. Müsabakalardan sonra kurulan alanda Çukurcalı gençlerle takımlar oluşturarak paintball sporunu Çukurca'da sürekli yapılır hale getirmeyi planlıyoruz."

Saha için çalışmaların devam ettiğini belirten Ayca, "İnşallah bir hafta içerisinde çalışmaları tamamlayıp artık müsabakaları bekleyeceğiz. Bu sporun Çukurca'ya büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 27 ve 28 Nisan'da resmi müsabakalar burada yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA