Hakkari'de özel eğitim öğrencileri karnelerini evinde aldı

HAKKARİ (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verilen Hakkari'de, okullarına gidemeyen özel eğitim öğrencileri karne sevincini evlerinde yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, taşımalı eğitim yapılan okullarda görevli öğretmenler, özel eğitim öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek karnelerini dağıttı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu da İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile özel eğitim öğrencisi Esmer Namoğlu'nu Biçer Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Kasımoğlu, yakından ilgilendiği Namoğlu'nu notlarından dolayı tebrik etti.

Gür de öğrencinin gelişimi hakkında bilgi alarak özel eğitim öğrencilerinin sempatik, güler yüzlü, sevecen, pozitif enerjileriyle çevrelerine mutluluk aşıladığını ifade etti.

Aile bireyleri de ziyaretten dolayı Kasımoğlu ve Gür'e teşekkür etti.