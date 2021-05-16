Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, kısıtlama saatinde boş yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

HAKKARİ'de, kısıtlama saatinde boş yolda iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bulak Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Gençlik Caddesi'nde kavşağa giren Ömer Güçdoğan'ın kullandığı 34 BL 1794 otomobil ile Hastane Caddesi'ne giren ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NBE 20 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Ömer Güçdoğan ve yanında bulunan yeğeni Salih Güçdoğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Hakkari'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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