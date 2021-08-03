Hakkari'de OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, geçen yıl Haziran ayında tüzel kişiliği onaylanarak yatırım programına alınan OSB'nin jeolojik ve jeofizik zemin etüdünün yapılarak imar ve parselasyon çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

İşlemleri biran önce tamamlayarak gerekli finansman desteği için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuracaklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın destekleriyle OSB'yi hayata geçireceğiz. İran'dan, Irak'tan, Van'dan, Şırnak'tan ve Hakkari'den yatırımcılar Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgenin potansiyeline, gelişimine uygun üretim yapacak fabrikalar kuracaklar. Bir taraftan milli ekonomiye katkı yapmışken bir taraftan da Hakkari'nin, Yüksekova'nın ekonomik ve sosyal durumu daha da iyileşecek."

Konuşmanın ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş