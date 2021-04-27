OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
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OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin 2021 yılı ilk toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin 2021 yılı ilk toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, söz konusu bölgede imar ve haritalama gibi işlemlerin yapılacağını söyledi.

OSB ile ilgili iş ve işlemlerin yolunda gittiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Geçen yıl temmuz ayında tüzel kişiliği onaylandı, bu seneki programa alındı. Bundan sonra imar ile ilgili işleri bir an önce bitirip Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuracağız ve inşallah Sayın Bakanımızın desteği ile hızlı bir şekilde organize sanayi bölgesini hayata geçireceğiz. İnşallah İran'dan, Irak'tan, Van'dan, Şırnak'tan ve Hakkari'den yatırımcılar Hakkari Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinde, bölgenin potansiyeline ve gelişimine uygun memlekete üretim ve katkı yapacak fabrikalar kuracaklar."

Geçen yıl yapılan çalışmalar, zemin etüt çalışmaları, yapılacak imar ve parselasyon işlerinin görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı
OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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