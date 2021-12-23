Hakkari'de "OSB Müteşebbis Heyeti"nin 4. toplantısı yapıldı - Haberler
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Hakkari'de "OSB Müteşebbis Heyeti"nin 4. toplantısı yapıldı

Hakkari'de
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin 2021 yılı 4. toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti'nin 2021 yılı 4. toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, Yüksekova'da OSB'nin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, buranın her alanda bölge için büyük katkısının olacağını aktardı.

Toplantıda, OSB'nin 2021 yılı mali durumu, yapılan çalışmalar, imar ve parselasyonla ilgili konuları ele alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

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AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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