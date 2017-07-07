Hakkari'de Operasyon: 2 PKK'lı Terörist Ölü

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralı yakalandı.



Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Doğanlı Mezrası kırsalına operasyon düzenlendiği belirtildi. Düzenlenen operasyonda 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"Operasyon esnasında 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiş ve çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bir bölücü terör örgütü mensubu ise yaralı olarak kaçmıştır. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarıyla birlikte AK- 47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, M- 4 piyade tüfeği, gece ve gündüz görüş dürbünleri ile 2 el bombası ele geçirilmiştir. Yaralı olarak kaçan bölücü terör örgütü mensubunu bulmak için geniş çaplı operasyon devam etmekte olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam sürmektedir." - Hakkari