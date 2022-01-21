Hakkari'de okullarda karne heyecanı yaşandı

Hakkari genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 70 bin 117 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Hakkari genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören 70 bin 117 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karşıyaka İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sınıfları gezerek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Öğrencilere karne dağıtan Kasımoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak olduklarını belirterek, başarı temennisinde bulundu.

Gür de ailelere çocuklarına motive edici ve olumlu yaklaşım sergilemeleri gerektiğini aktararak, "İlimizin geleceğine okuyan gençlik ve nesiller yön verecek. Bu nedenle, teknoloji bağımlılığından ve hayatın karmaşasından uzaklaşmaları için öğrencilerimizi, kitap okumaya, doğayla buluşmaya teşvik etmeli, çocuklarınızın olumlu gördüğünüz yanlarını desteklemeyi ihmal etmemelisiniz." diye konuştu.

Törene, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da katıldı.