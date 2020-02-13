Hakkari'de okullar yarın da tatil

13.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:02

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.



Hakkari Valiliği bir gün olan tatil süresini iki güne çıkarttığını duyurdu. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma günü Hakkari Merkez ve ilçelerimizde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri bir gün süre ile izinli sayılacaktır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA