Hakkari'de okullar tatil edildi
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Hakkari'de okullar tatil edildi

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

13.02.2020 00:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:32
Hakkari'de okullar tatil edildi

kent merkezi ile ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 13 Şubat perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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