Hakkari'de okçuluk turnuvası

ÇANAKKALE (İHA) - Hakkari'de ilk defa okçuluk turnuvası düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen "Okçuluk Ata Sporum, Çanakkale Şehitliğimdir" projesi kapsamında yaklaşık iki aydır devam okçuluk eğitimlerinin sonunda turnuva düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda düzenlenen turnuvaya Hakkari Üniversitesi öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

6 eğitmen ve gözlemcinin yer aldığı turnuvada, 150 kursiyer ilk üçe girmek için kıyasıya yarıştı. Kadınlar 9 metreden, erkekler ise 12 metreden üç atış yaptı. Turnuvada ilk üç sıraya giren öğrencilere ödül olarak Çanakkale gezisi hakkı verildi.

Hakkari Bağışlı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkan Hikmet Yaşar, geleneksel ve modern dalda okçuluk eğitimleri verildiğini söyleyerek, "Turnuvada da modern ve geleneksel okçuluk dallarında atışlar yapıldı. Proje kapsamında Hakkari genelinde okçuluk sporu tanıtılacaktır. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen projeye desteklerinden dolayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ